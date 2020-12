Archivierter Artikel vom 03.06.2020, 11:00 Uhr

Bad Ems

Rund 300 000 Menschen mit Schwerbehindertenausweis

Die Zahl der in Rheinland-Pfalz lebenden Menschen mit einem gültigen Schwerbehindertenausweis ist leicht gesunken. 2019 hatten 303 189 Frauen und Männer einen solchen Ausweis, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch mit. Das seien 4,3 Prozent weniger als 2018. Insgesamt besaßen demnach 7,4 Prozent aller Menschen in Rheinland-Pfalz 2019 einen Schwerbehindertenausweis.