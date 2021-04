Mainz/Kaiserslautern/Saarbrücken

Rund 250 Menschen bei Ostermärschen

Rund 250 Menschen haben am Karsamstag in Rheinland-Pfalz und dem Saarland auf Ostermärschen für eine friedliche Welt demonstriert. In Saarbrücken seien rund 125 Teilnehmer zu der Kundgebung unter dem Motto „Atomwaffenverbot durchsetzen – Abrüstung jetzt!“ erschienen, teilte ein Polizeisprecher am Samstagnachmittag mit.