Mit Bafög werden junge Menschen bei ihrer Ausbildung finanziell unterstützt. Im langjährigen Vergleich ist die Zahl der Empfänger aber deutlich gesunken. Was sind die Gründe?

Studentinnen und Studenten sitzen während einer Vorlesung in einem Hörsaal. (zu dpa: «Rund 24.700 Menschen in Rheinland-Pfalz erhalten Bafög»)

Bad Ems (dpa/lrs). Im vergangenen Jahr haben rund 24.700 Menschen in Rheinland-Pfalz Bafög erhalten. Die Zahl der Empfängerinnen und Empfänger blieb gegenüber dem Vorjahr fast gleich, sie stieg um 0,1 Prozent an, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems mit. «Damit wurde erstmals seit zehn Jahren kein Rückgang verzeichnet.»

Unter den finanziell Unterstützten waren 81 Prozent und damit 19.900 Studentinnen und Studenten. Bafög erhielten auch Schülerinnen und Schüler an berufsbildenden Schulen und an allgemeinbildenden Schulen sowie an Abendschulen und Kollegs. Durchschnittlich erhielten die Menschen 638 Euro im Monat. Damit stieg der durchschnittliche monatliche Förderbetrag um rund acht Prozent.

Im zehnjährigen Vergleich sank die Zahl der Empfängerinnen und Empfänger hingegen deutlich. 2013 erhielten noch 31.200 Studierende und 13.000 Schüler und Schülerinnen Bafög. «Der bürokratische Aufwand, zu niedrige Elternfreibeträge, zu hohe Darlehensanteile oder alternative Förderangebote werden häufig als Ursache des Rückgangs der Bafög-Empfängerinnen und -Empfänger genannt», teilte das Amt mit.