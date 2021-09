Ramstein

Rund 23.000 Evakuierte aus Afghanistan über Ramstein gereist

Über das US-Drehkreuz Ramstein in Rheinland-Pfalz hat die amerikanische Luftwaffe bereits mehr als 23.000 Evakuierte aus Afghanistan in die USA oder an einen anderen sicheren Ort gebracht. Rund 11.200 Evakuierte warteten noch auf der Air Base in Ramstein auf ihre Weiterreise, teilte der Luftwaffenstützpunkt am Mittwoch mit. Zudem würden ungefähr 260 weitere Evakuierte innerhalb der nächsten 24 Stunden auf dem Flugplatz in der Pfalz erwartet.