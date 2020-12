Archivierter Artikel vom 09.08.2020, 09:00 Uhr

Mainz

Rund 2200 Mädchen bei Jugendfeuerwehren in Rheinland-Pfalz

Rund 2200 Mädchen sind in Jugendfeuerwehren in Rheinland-Pfalz engagiert. Insgesamt zählen die Jugendfeuerwehren zwischen Pfalz und Westerwald nach Angaben des Mainzer Innenministeriums 11 500 Mitglieder. Alle Freiwilligen Feuerwehren im Land kommen demnach auf ungefähr 51 000 ehrenamtliche Einsatzkräfte. Neben ihnen gibt es 900 hauptamtliche Feuerwehrbeamte bei sechs Berufsfeuerwehren in Mainz, Ludwigshafen, Trier, Koblenz, Kaiserslautern und Worms.