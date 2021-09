Mainz

Rund 1900 Anträge auf Wiederaufbauhilfe am ersten Tag

Nach der Flutkatastrophe im Norden von Rheinland-Pfalz sind am ersten Tag des neuen Verfahrens rund 1900 Anträge auf Wiederaufbauhilfe eingegangen. „Der Start war reibungslos“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nach der Kabinettssitzung am Dienstag in Mainz.