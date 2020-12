Archivierter Artikel vom 24.03.2020, 15:10 Uhr

Mainz

Rund 1500 Infektionen und fünf Todesfälle in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Dienstag auf 1480 gestiegen. Innerhalb von 24 Stunden kamen 195 neue Fälle hinzu – jeweils zum Stand 10.00 Uhr. Bislang sind in Rheinland-Pfalz fünf Menschen an der durch das Coronavirus verursachten Krankheit Covid-19 gestorben.