Archivierter Artikel vom 18.09.2020, 16:50 Uhr

Mainz

Rund 150 Post-Mitarbeiter in Rheinland-Pfalz im Warnstreik

Rund 150 Mitarbeiter der Post haben am Freitag in Rheinland-Pfalz gestreikt. Betroffen waren laut Gewerkschaft Verdi Standorte in Koblenz, Göllheim und Rockenhausen (beide im Donnersbergkreis) sowie in Alzey und Nierstein im Landkreis Mainz-Bingen. Auch im Saarland legten Beschäftigte in der Brief- und Paketzustellung vorübergehend die Arbeit nieder. „Die Beteiligung war groß“, sagte eine Sprecherin von Verdi. Auch am Samstag soll der Warnstreik fortgesetzt werden, die Gewerkschaft rechnet mit ähnlich vielen Beteiligten.