Rund 14.500 Flüchtlinge aus Ukraine in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz sind nach Angaben von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) bislang bereits insgesamt 14.500 Flüchtlinge aus der Ukraine angekommen. Etwa 3500 Menschen seien von den fünf Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende (AfA) des Landes registriert worden. Darüber hinaus hätten die Kommunen von 11.000 Kriegsflüchtlingen berichtet, sagte Dreyer am Freitag nach Beratungen der Regierungschefinnen und -chefs der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Sie gehe davon aus, dass die zentrale Verteilung der Geflüchteten in den nächsten Tagen an Fahrt aufnehmen werde.