Saarbrücken

Rund 13.000 Menschen protestieren gegen rechts

In Saarbrücken haben am Sonntag nach Schätzungen der Polizei knapp 13.000 Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert. Die Aktion unter dem Motto «Gegen Faschismus, Populismus und Rechts» war von einer Privatperson angemeldet worden und verlief friedlich, wie eine Sprecherin der Polizei am Nachmittag sagte. Zuvor hatten die Veranstalter demnach mit etwa 500 Teilnehmern gerechnet.