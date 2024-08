Schrecken in der Südwestpfalz: Etwa 120 gestapelte Heuballen beginnen im Dunklen zu brennen. Die Ursache ist vorerst unklar. Wird auch die Kripo eingeschaltet?

Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. (zu dpa: «Rund 120 Heuballen geraten nachts in Brand») Foto: Marijan Murat/DPA

Contwig (dpa/lrs). Rund 120 gestapelte Heuballen sind nachts in der Südwestpfalz in Brand geraten. Helle Flammen, Rauch und Geruch schreckten Anwohner in Contwig auf, wie die Polizei mitteilte. Die Brandursache war vorerst unbekannt, die Kripo ermittelt nun. Die Feuerwehr setzte bei ihren Löscharbeiten auch einen Speziallüfter einer Homburger Firma ein. Der Sachschaden wurde auf 10.000 bis 15.000 Euro geschätzt.