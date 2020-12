Saarbrücken

Ruhiger Jahreswechsel im Saarland erwartet

Im Saarland wird der Jahreswechsel wegen der Corona-Pandemie diesmal ungewohnt ruhig verlaufen. Wie auch im übrigen Deutschland sind am heutigen Donnerstag keine Silvesterpartys erlaubt. Die Menschen dürfen auch nicht auf Straßen und Plätzen in das neue Jahr hineinfeiern. Das Trinken von Alkohol und Feuerwerk ist vielerorts in der Öffentlichkeit verboten, vor Silvester war der Verkauf von Böllern und Raketen ohnehin untersagt gewesen. Insgesamt sollen Menschenansammlungen vermieden werden, damit sich das Coronavirus nicht noch stärker ausbreitet.