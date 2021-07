Bad Neuenahr-Ahrweiler

Ruhige Nacht im Ahrtal: Neuer Starkregen blieb aus

Die Lage im durch Hochwasser stark verwüsteten Ahrtal in Rheinland-Pfalz hat sich in der Nacht zu Sonntag etwas entspannt. „Aus polizeilicher Sicht gab es keine Besonderheiten“, sagte ein Sprecher der Polizei in Koblenz. Probleme durch weitere Regenfälle habe es nicht gegeben. Am Sonntagmorgen schien im Ahrtal zeitweise die Sonne. Die Zahl der Toten durch das Hochwasser lag wie am Vortag bei 132, die der Verletzten bei 766. Weiterhin wurden noch 149 Menschen vermisst. Neue Zahlen wollten die Retter am Nachmittag mitteilen.