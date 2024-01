«Rufschädigend»: Krisenstimmung am Betze vor Schalke-Spiel

ARCHIV – Kaiserslauterns Trainer Dimitrios Grammozis ist vor einem Spiel im Stadion. Foto: Swen Pförtner/dpa – WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Dimitrios Grammozis war geladen – und wählte deutliche Worte. «In den letzten Tagen wurden Sachen berichtet, die absurd waren. Das waren Lügen, die einfach so in die Welt gesetzt wurden. Und das geht nicht. Das ist rufschädigend, das ist Rufmord, das kann ich mir nicht gefallen lassen. Ich habe überlegt, juristische Schritte einzuleiten und das Ganze schon weitergegeben», sagte der Trainer des 1. FC Kaiserslautern am Mittwoch in der Pressekonferenz.

Worum ging es? Unmittelbar nach dem Spiel beim FC St. Pauli waren am Sonntag in sozialen Netzwerken Gerüchte aufgekommen, in den unter anderem behauptet wurde, dass einige Spieler sich gegen Trainer Grammozis gestellt hätten und dass dieser bereits beurlaubt worden sei.

«Unterste Schublade»

Der 45-Jährige äußerte sich nun noch einmal deutlich zu einer möglichen Ablösung. «In dieser Woche hat man ganz klar gemerkt, wie Leute recherchieren, und wie Leute Sachen nehmen, um jemandem persönlich zu schaden. Ich bin keiner, der sich über öffentliche Kritik beschwert, wenn ein Spiel verloren geht», sagte Grammozis. Es sei allerdings unterste Schublade, sich in der Anonymität des Internets zu verstecken und Sachen zu erfinden, betonte Grammozis.

Nach sieben Niederlagen in Serie ist die Unruhe beim Fußball-Zweitligisten mal wieder riesengroß. Vor dem Kellerduell gegen Traditionsclub FC Schalke 04 am Freitag (18.30 Uhr/Sky) im mit fast 50.000 Zuschauern ausverkauften Fritz-Walter-Stadion gab es in der vergangenen Woche mal wieder hauptsächlich Themen abseits des Platzes. Bei diesen fühlte sich der Verein am Montag sogar gezwungen, durch ein Statement von Geschäftsführer Thomas Hengen etwas klarzustellen.

Zuck fällt länge raus

Im Heimspiel gegen seinen Ex-Club Schalke, wo Grammozis von 2021 bis 2022 unter Vertrag stand, hofft der FCK-Coach, dass ihm mit seiner Mannschaft endlich der berühmt-berüchtigte Turnaround gelingt. «Man kann sich auf ein Spiel einstellen, dass von Emotionen und Kampf geprägt sein wird. Wir können Schalke in der Tabelle überholen und das ist unser ganz klarer Anspruch, das auch zu tun.»

Hendrick Zuck erlitt in dieser Woche im Training eine schwere Knieverletzung und wird dem FCK länger fehlen. Philipp Hercher fällt wegen einer Hüftverletzung aus, Afeez Aremu ist aufgrund einer Roten Karte noch gesperrt.

