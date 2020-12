Ruf nach kostenlosen Schutzmasken für Bedürftige

Archivierter Artikel vom 27.04.2020, 13:00 Uhr

Gleichzeitig seien die Betroffenen gezwungen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, weil sie kein Auto hätten. Auch müssen sie öfter einkaufen gehen, weil sie sich einen Großeinkauf nicht leisten könnten. „Die Corona-Pandemie macht die Menschen nicht gleich, sondern verdeutlicht soziale Unterschiede wie unter einem Brennglas.“ Es gebe Hilfsprogramme für die Wirtschaft, aber keine für Bedürftige.

Sein Verein fordere deshalb die Ausgabe von kostenlosen Masken, erklärte Trabert in einem offenen Brief an mehrere Ministerien. „Dies muss von Kommunen schnellstmöglich organisiert und realisiert werden.“ Die Finanzierung sollte der Bund in Zusammenarbeit mit den Landesregierungen übernehmen. Außerdem müsse sichergestellt sein, dass jeder Mensch wisse, wie die Gesichtsmasken richtig getragen würden. Entsprechende Anweisungen müssten in leichter Sprache und in Piktogrammen verbreitet werden.

Das Bundessozialministerium sieht derzeit keine Notwendigkeit für eine Verteilung von kostenlosen Masken an Bedürftige. Im Alltag reiche es, Mund und Nase mit einer einfachen Maske zu bedecken oder auch mit Tüchern oder Schals. In jedem Haushalt dürften geeignete Kleidungsstücke vorhanden sein, erklärte das Ministerium.

„Selbst bei einem Kauf von speziellen Stoffmasken, die mittlerweile flächendeckend zu geringen Kosten angeboten und bei regelmäßigem Waschen wieder benutzt werden können, kann nicht von einer außergewöhnlichen finanziellen Belastung ausgegangen werden.“ Atemschutzmasken mit dem Standard FFP-2 oder FFP-3 seien im Alltag keine Pflicht und sollten wegen der Versorgungssituation vor allem dem medizinischen Personal überlassen werden.