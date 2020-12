Archivierter Artikel vom 20.04.2020, 15:00 Uhr

Ingelheim

Rückstände von Brathähnchen geraten in Brand

Die Rückstände eines Brathähnchens in einem Backofen haben einen Feuerwehreinsatz in Ingelheim (Landkreis Mainz-Bingen) ausgelöst. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses mussten ihre Wohnungen verlassen, konnten später aber wieder zurückkehren, wie die Polizei am Montag mitteilte.