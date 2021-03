Mainz

Rückkehr zum Termin-Shopping wegen steigender Corona-Zahlen

Der Einzelhandel in Rheinland-Pfalz muss aller Voraussicht nach wegen steigender Corona-Neuinfektionen von Montag an in vielen Kommunen wieder schließen und zum sogenannten Termin-Shopping zurückkehren. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner lag sowohl am Donnerstag als auch am Freitag über dem dafür entscheidenden Schwellenwert von 50 – Tendenz steigend. Die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin hatten vereinbart: „Liegt die Sieben-Tages-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 50, greifen Sicherheitsmechanismen“, wie ein Sprecher der Staatskanzlei am Freitag in Mainz erläuterte.