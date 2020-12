Archivierter Artikel vom 20.04.2020, 16:20 Uhr

Mainz

Rückkanal fürs digitale Lernen soll nächste Woche kommen

Das Bildungsministerium will den Schulen in Rheinland-Pfalz voraussichtlich in der kommenden Woche ein System für Videokonferenzen zur Verfügung stellen. Damit werde es möglich, Schulbesprechungen zu organisieren, einzelne Unterrichtsstunden zu halten sowie Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit für Rückfragen zu geben, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Montag im Bildungsausschuss des Landtags.