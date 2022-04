Mainz

Fallzahlen

Rückgang der Corona-Infektionen setzt sich fort

Bei steigenden Frühlingstemperaturen setzt sich der Rückgang der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz weiter fort. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte am Dienstag 1076,3 neue Fälle auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Am Montag waren es 1159,6 gewesen.