Mainz

Rückgabe nicht genutzter Impfstoffdosen derzeit kein Thema

Eine mögliche Rückgabe ungenutzter Corona-Impfstoffdosen an den Bund ist in Rheinland-Pfalz nach Angaben des Gesundheitsministeriums derzeit kein Thema. Die Versorgung der Impfzentren orientiere sich am Bedarf, so dass es bisher keine Bestände gebe, die zu verfallen drohten, teilte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur mit. „Derzeit erreichen wir voraussichtlich nahezu eine Vollverwertung des angelieferten Impfstoffs vor Ablaufdatum.“ Sollte dies künftig nicht mehr gewährleistet sein – dies beträfe voraussichtlich erst im Oktober Chargen von Astrazeneca – könnte sich Rheinland-Pfalz vorstellen, das Angebot des Bundes zur Rückgabe anzunehmen.