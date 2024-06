Ruderboot kentert bei der Loreley

Um den berühmtesten Felsen am deutschen Rhein ranken sich Legenden gekenterter Schiffer. Noch heute kann es hier in tückischer Strömung für Boote gefährlich werden.

St. Goarshausen (dpa/lrs) – Seit Jahrhunderten gilt die Umgebung des Loreleyfelsens im Mittelrheintal mit der Verengung des Stromes als gefährlich für Schiffe – nun ist dort ein Ruderboot gekentert. Fünf Frauen hielten sich am Samstagabend im Wasser am Rumpf fest, als die Wasserschutzpolizei sie rettete. Nach Auskunft der Ruderinnen war ihr Boot nach Durchfahren zweier Wellen oberhalb der berühmten Loreley mit Wasser vollgelaufen, wie die Wasserschutzpolizei am Montag mitteilte. Verletzt worden war niemand. Die Polizei sicherte das beschädigte Boot. Einige persönliche Gegenstände der Ruderinnen hatte der Rhein mit sich gerissen.