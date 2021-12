Mainz

Rotes Kreuz unterstützt Pflegeheime beim Boostern

Von den 485 Pflege- und Altenheimen in Rheinland-Pfalz haben 56 Unterstützung beim Boostern gegen Corona angemeldet. Noch vor Weihnachten könnten die mobilen Teams des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) die Auffrischungsimpfungen in diesen Einrichtungen abschließen, teilten Sozialminister Alexander Schweitzer und Gesundheitsminister Clemens Hoch (beide SPD) am Dienstag gemeinsam in Mainz mit. „Das ist vor den Weihnachtstagen eine erfreuliche Nachricht, weil damit die vulnerable Gruppe besonders geschützt ist und die Auffrischungsimpfung hoffentlich auch etwas mehr Sicherheit für die Festtage ermöglicht, die allen weiterhin viele Entbehrungen abverlangt“, sagte Schweitzer. „Jede Impfung zählt“, betonte Hoch.