Mayschoß

Rotes Kreuz nimmt Behelfs-Kläranlage an der Ahr in Betrieb

Im von der Flut hart getroffenen Ahrtal-Ort Mayschoß hat das Deutsche Rote Kreuz (DRK) eine eigentlich für Einsätze im Ausland konzipierte Behelfs-Kläranlage aufgebaut. Die aus sieben Tanks mit einem Fassungsvermögen von über 334.000 Litern bestehende Anlage soll an diesem Donnerstag (2. September) offiziell in Betrieb gehen, wie das DRK am Mittwoch mitteilte. „Damit wird die Abwasseraufbereitung in Mayschoß für zwei Jahre gesichert“, sagte DRK-Generalsekretär Christian Reuter.