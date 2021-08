Grafschaft

Rotes Kreuz kocht Tausende Essen für Menschen in Flutregion

Bis zu 10 000 warme Mahlzeiten kochen Helfer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) derzeit täglich für Betroffene der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal. Dazu sei in der Gemeinde Grafschaft ein großes Verpflegungszentrum in Betrieb genommen worden, teilte eine Sprecherin des DRK mit. Das Essen werde von dort an rund 15 Ausgabestellen im Kreis Ahrweiler ausgefahren und verteilt. „Die Leute sind sehr dankbar dafür“, sagte die Sprecherin am Donnerstag.