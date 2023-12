Rote Liste zu Farn- und Blütenpflanzen: Viele Arten in Rheinland-Pfalz gefährdet

Einer aktualisierten Liste für Farn- und Blütenpflanzen nach gilt jede dritte Pflanzenart in Rheinland-Pfalz als ausgestorben oder in unterschiedlichen Ausmaßen gefährdet. Von den darin betrachteten insgesamt etwa 2000 heimischen Arten wurden lediglich rund 900 als ungefährdet eingestuft. 652 wiederum gelten als ausgestorben, vom Aussterben bedroht, stark gefährdet, gefährdet oder in unbekanntem Ausmaß gefährdet.