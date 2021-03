Rostock

Rostock nach 2:1 über Kaiserslautern wieder Tabellen-Zweiter

Hansa Rostock hat sich im Kampf um den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga zurückgemeldet. Drei Tage nach dem 0:1 beim VfB Lübeck bezwang das Team von Trainer Jens Härtel am Samstag daheim den 1. FC Kaiserslautern mit 2:1 (0:1) und verbesserte sich vorerst auf den zweiten Tabellenrang der 3. Liga. Nik Omladic (47. Minute) und Damian Roßbach (90.+5) erzielten die Tore für die Mecklenburger. Kevin Kraus (25. Minute) traf für die Pfälzer, deren Trainer Marco Antwerpen in der Nachspielzeit die Rote Karte sah.