Bodenheim

Rosé-Weine legen weiter zu

Die Winzer in den 13 deutschen Anbaugebieten haben im vergangenen Jahr neun Prozent mehr Rosé-Weine auf den Markt gebracht als 2019. Bei geprüften Qualitätsweinen erreichten Rosé-Angebote insgesamt eine Million Hektoliter, wie das Deutsche Weininstitut am Mittwoch in Bodenheim bei Mainz mitteilte. Der Anteil von Rosé-Weinen stieg damit um einen Prozentpunkt auf 13 Prozent – vor zehn Jahren waren es erst 9,7 Prozent.