Brauchtum

Mainz

Rosenmontag beginnt für Mainzer Sanitäter ruhig

Die Sanitäter in Mainz haben bislang einen vergleichsweise ruhigen Start in den Rosenmontag verzeichnet. Bislang sei niemand schwer verletzt worden, sagte am frühen Nachmittag ein Sprecher von Feuerwehr und Katastrophenschutz, die den Sanitätsdienst koordinieren. Rund 30 Patienten wurden demnach bisher versorgt. Die meisten von ihnen hätten sich durch Alkohol oder Stürze verletzt. Angriffe auf Rettungskräfte blieben bislang aus, hieß es. Die Stimmung auf den Straßen sei gut und ausgelassen.