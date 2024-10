Rose verzichtet auf Klopps Hilfe: «Der braucht seine Ruhe»

Nach dem Bundesliga-Sieg in Mainz will RB Leipzig in der Königsklasse gegen Liverpool erstmals punkten. Auf die Liverpool-Expertise von Jürgen Klopp will Trainer Rose aber nicht zurückgreifen.

Mainz (dpa). RB Leipzigs Trainer Marco Rose wird auf Tipps von Jürgen Klopp vor dem Champions-League-Spiel gegen dessen Ex-Club FC Liverpool verzichten. «Der Kloppo ist auf Mallorca und kümmert sich um seine Frau, um seinen Hund, um seine Kinder», sagte Rose nach dem 2:0-Auswärtssieg in der Fußball-Bundesliga gegen den FSV Mainz 05. Er werde alles machen, aber nicht Klopp anrufen, betonte der 48-Jährige. «Der braucht seine Ruhe.»

Im Sommer hatte Klopp nach neun Jahren beim FC Liverpool als Manager aufgehört und eine Auszeit vom Trainer-Job angekündigt. Zum 1. Januar 2025 wird er nun als «Head of Global Soccer» Fußball-strategische Aufgaben bei Red Bull übernehmen. Klopp sei froh, dass er sich jetzt noch ein bisschen ausruhen könne, sagte Rose. «Und das gönne ich ihm auch.»

RB trifft am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) in der Champions League auf Liverpool und steht in dem Heimspiel schon unter Druck. Nach den ersten beiden Spieltagen stehen die Sachsen bei null Punkten. Deutlich besser sieht es in der Bundesliga aus. Die Leipziger sind noch ungeschlagen. In Mainz blieb RB im fünften Liga-Spiel in Serie ohne Gegentor.