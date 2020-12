Archivierter Artikel vom 01.08.2020, 12:20 Uhr

Neustadt/Weinstraße

Romantischer Heiratsantrag erhöht Brandgefahr

Ein feuriger Heiratsantrag im Pfälzerwald hat Feuerwehr und Polizei in Neustadt an der Weinstraße auf den Plan gerufen. Ein junger Mann hatte um die Hand seiner Freundin angehalten und der Romantik wegen ein kleines Feuer in einer Schale entzündet, wie die Polizei am Samstag mitgeteilt hat. Zeugen hatten die Behörden am Vorabend alarmiert.