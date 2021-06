Trier

Rom ordnet kirchlichen Strafprozess gegen Geistlichen an

Gegen einen Pfarrer im Ruhestand aus dem Großraum Trier wird es einen kirchlichen Strafprozess wegen Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs geben. Die Glaubenskongregation in Rom habe den Trierer Bischof Stephan Ackermann dazu angewiesen, teilte das Bistum Trier mit. Solch ein kirchlicher Strafprozess, der im Bistum Trier verhandelt werde, sei eine Premiere – zumindest, was die vergangenen 15 bis 20 Jahre angehe, sagte die Bistumssprecherin am Montag.