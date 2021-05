Koblenz

Rollstuhlfahrer stürzt Uferböschung hinab: Schwer verletzt

Ein Rollstuhlfahrer ist in Koblenz am Rheinufer eine Uferböschung hinabgestürzt und schwer verletzt worden. Der 64-Jährige war am Sonntag mit seinem elektrischen Rollstuhl gemeinsam mit seiner Frau – ebenfalls im Rollstuhl – auf dem Uferweg zwischen den Stadtteilen Neuendorf und Kesselheim unterwegs, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als ihnen Radfahrer entgegenkamen, wollte das Paar Platz machen und fuhr links beziehungsweise rechts zur Seite. Der Mann kam vom Weg ab und kippte die Böschung hinunter. Die Berufsfeuerwehr Koblenz musste ihn bergen, der 64-Jährige kam in ein Krankenhaus. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Unfalls.