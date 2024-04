Rollstuhl und Motorrad stoßen zusammen: Zwei Schwerverletzte

Anzeige

Hachenburg (dpa/lrs) – Ein Rollstuhlfahrer und ein Motorradfahrer sind bei einem Verkehrsunfall in Hachenburg im Westerwaldkreis schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollte der 68-Jährige am Dienstagabend mit seinem elektrischen Rollstuhl die Straße überqueren. Dabei sei er von dem auf einem kleinen Motorrad fahrenden 17-Jährigen übersehen worden. Nach dem Zusammenstoß mussten beide schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Dabei war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

