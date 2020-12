„Rolling Tones“: Festival tourt mit Musikzimmer auf Rädern

Archivierter Artikel vom 05.08.2020, 06:20 Uhr

Die Idee, mit einem Anhänger zu touren, ist wegen der Corona-Pandemie entstanden. Das fahrende Musikzimmer sei fünf Meter lang und biete genug Platz für einen Flügel oder ein Saxonphonquartett, hieß es. Konzertorte werden Kirche und Klöster, Burgen und Marktplätze, die Moselauen und der Trierer Brunnenhof sein.

Das Mosel Musikfestival als ältestes und größtes Klassikfestival in Rheinland-Pfalz geht neben dem „Rolling Tones“-Angebot im Corona-Jahr 2020 mit weiteren Modulen an den Start. Über das Internet oder per DVD gibt es „Hörgenießen-Genuss“ mitsamt Weinen für Zuhause – oder „Kopfhörer“-Angebote mit Musik über Kopfhörer an ausgewählten Orten. Vor der Corona-Krise war das Festival mit fast 60 Konzerten von Anfang Juli bis Anfang Oktober geplant.