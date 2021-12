Bad Neuenahr-Ahrweiler

„Rollender Adventskalender“: 24 Überraschungen an der Ahr

Freude im Flutgebiet: Ein „Rollender Adventskalender“ mit 24 Überraschungen an 24 Tagen für Kinder im Ahrtal ist in Bad Neuenahr-Ahrweiler gestartet. Der im Juli selbst von der Flutkatastrophe betroffene örtliche Musiker Stephan Maria Glöckner trat am Mittwoch in der Kurstadt auf.