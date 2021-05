Trier

Römerausstellung: Fünf Leihgaben aus Vatikanischen Museen

In einer Sonderschau zum Untergang des Römischen Reiches 2022 in Trier werden fünf Leihgaben aus den Vatikanischen Museen in Rom zu sehen sein. Dazu zählten die Inschrift „Epitaph des Asellus“ und das „Goldglas mit dem Motiv des Petrus, Paulus und Christus“, teilte ein Sprecher der rheinland-pfälzischen Landesausstellung am Donnerstag mit. Die Stücke sollen im Rheinischen Landesmuseum Trier ausgestellt werden – als „wichtige Symbole“ für den Handel mit Waren aus den nordafrikanischen Provinzen und für den Machtanspruch von Kirche und Klerus.