Archivierter Artikel vom 25.09.2020, 17:20 Uhr

Nürburg/Nürnberg

„Rock am Ring“ und „Rock im Park“: Ticketvorverkauf beginnt

Zu Beginn des Ticketvorverkaufs schon fast ausverkauft: Für die Zwillingsfestivals „Rock am Ring“ am Nürburgring in der Eifel und „Rock im Park“ in Nürnberg waren am Freitagnachmittag schon mehr als 130 000 der insgesamt etwa 165 000 Karten weg. Das teilte die Agentur Live Nation mit. Grund für das geringe Restkontingent ist die Absage der Festivals in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie. Fans konnten ihre Tickets den Angaben zufolge auf das kommende Jahr übertragen. Nach dem Ende des Umtauschphase gingen die Restkarten nun in den Verkauf.