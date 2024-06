Rock am Ring: In Fahrgemeinschaften anreisen

Feiern unter blauem Himmel: Am zweiten Festivaltag können sich die Menschen bei Rock am Ring erneut auf gutes Wetter freuen. Für die Anreise hat der Veranstalter einige Hinweise.

Rockfans drängen sich beim Open-Air-Festival "Rock am Ring" während des Auftritts der Band "Royal Blood" vor der Utopia-Stage. «Rock am Ring» ist eins der größten Musikfestivals in Deutschland.

Rockfans drängen sich beim Open-Air-Festival "Rock am Ring" während des Auftritts der Band "Royal Blood" vor der Utopia-Stage. «Rock am Ring» ist eins der größten Musikfestivals in Deutschland. Foto: Thomas Frey/dpa

Anzeige

Nürburg (dpa/lrs) – Der Veranstalter von Rock am Ring hat am zweiten Festivaltag dazu aufgerufen, in Fahrgemeinschaften anzureisen. «Damit schont ihr nicht nur die Umwelt, sondern sorgt auch für einen entspannteren Einlass», hieß es auf der Instagram-Seite des Festivals. Zudem sollten alle, die am Samstag oder Sonntag anreisen, ihr Navigationsgerät ausschalten und den Beschilderungen und Anweisungen vor Ort folgen.

In unmittelbarer Nähe des Festivalgeländes am Nürburgring könne es temporär zu Verkehrsstörungen kommen, sagte ein Polizeisprecher am frühen Nachmittag. Vor allem dort, wo bei Ordnern angehalten werde, könne es Rückstau geben. Abseits davon sei die Lage ruhig.

Auf der Bühne eröffnete die Band Against the Current den zweiten Festivaltag in der Eifel. Die Sonne kehrte auch am Samstag zurück, Musikfans feierten und tranken unter blauem Himmel. Am Abend stehen noch Billy Talent und Green Day auf dem Programm.

Rock am Ring