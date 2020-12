Nürburg

Die in der Corona-Krise abgesagten Zwillingsfestivals „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ wollen ihren Fans 2021 mit denselben Headlinern wie ursprünglich 2020 einheizen. System Of A Down, Green Day und Volbeat würden nun bei der Neuauflage vom 11. bis 13. Juni 2021 am Nürburgring in der Eifel und in Nürnberg erwartet, teilte die Agentur Live Nation am Mittwoch mit.