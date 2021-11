Hofheim

RMV kritisiert geplante 3G-Regelung für Bus und Bahn

Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) hat die geplante 3G-Regelung für Bus und Bahn als „nicht realistisch“ kritisiert. Dies sei auch bei einem massiven Einsatz der Bundespolizei nicht möglich, teilte der RMV in Hofheim am Dienstag mit. In seinem Gebiet gebe es über 1000 Bus- und Bahnlinien sowie mehr als 12.000 Haltestellen, dort stiegen täglich etwa 1,8 Millionen Menschen ein und aus. „Zudem wären die 3G-Kontrollen deutlich aufwendiger als die Maskenkontrollen, da nicht auf den ersten Blick erkannt werden kann, ob jemand geimpft, genesen oder getestet ist.“ 3G bedeutet, dass nur Geimpfte, Genesene und Getestete Zugang haben.