Offenbach

Wetter

RLP und Saarland noch bewölkt – Mittwoch fast 20 Grad

In Rheinland-Pfalz und im Saarland werden bis Dienstag viele Wolken und einige Regenschauer erwartet. Am Mittwoch klart es dann aber auf bei bis zu knapp 20 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilt.