Saarbrücken

RKI meldet 32 neue Corona-Neuinfektionen im Saarland

Im Saarland sind binnen 24 Stunden 32 neue Corona-Infektionen registriert worden. Die Inzidenz sank nach den Zahlen des Robert Koch-Instituts vom Montag (Stand 3.11 Uhr) auf 88,2. Am Vortag hatte die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche, bei 89,3 gelegen. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 blieb unverändert bei 978.