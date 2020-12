Archivierter Artikel vom 12.09.2020, 14:00 Uhr

Paderborn/Kaiserslautern

Ritter wechselt von Paderborn nach Kaiserslautern

Fußball-Profi Marlon Ritter verlässt den Zweitligisten SC Paderborn nach drei Jahren und schließt sich dem Drittliga-Club 1. FC Kaiserslautern an. Das teilten beide Vereine am Samstag mit. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler erhält bei den Pfälzern einen Dreijahresvertrag. „Mit Marlon Ritter verpflichten wir einen in der Offensive auf mehreren Positionen variabel einsetzbaren und abschlussstarken Offensivspieler. Er hatte einen großen Anteil am Aufstieg des SC Paderborn von der 3. Liga bis in die Bundesliga und bringt auch einiges an Erfahrung mit an den Betzenberg“, sagte FCK-Sportdirektor Boris Notzon.