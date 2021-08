Mainz

Ringen um Ende des Tarifkonflikts dauert an

Das Ringen um ein Ende des Tarifkonflikts bei den privaten Busfahrern in Rheinland-Pfalz dauert an. Die Vereinigung der Arbeitgeberverbände Verkehrsgewerbe Rheinland-Pfalz (VAV) verwies am Freitag auf eine weiterhin ausstehende Beteiligung des Landes.