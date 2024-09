Plus Koblenz

„Rhein-Zeit“: Lifestyle-Messe lockt mit vielen Dingen, die das Leben schöner machen

Von Winfried Scholz

i 60 Aussteller aus der Region haben am Wochenende (28. und 29. September) bei der Lifestylemesse „Rhein-Zeit“ auf der Festung Ehrenbreitstein Schönes für Haus und Garten oder Kulinarisches präsentiert. Und das kam an: 8000 Besucherinnen und Besucher flanierten übers Messegelände, ließen sich feine Törtchen, gute Weine und auch Deftiges schmecken und informierten sich über das Angebot. Foto: Kevin Rühle/Kevin Ruehle

Auf der Lifestyle-Messe „Rhein-Zeit“ auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz erwartete Besucher eine Vielfalt an Angeboten – von antikem Schmuck, den TV-Experte Julian Schmitz-Avila begutachtet, bis hin zu neuen Elektroautos. Auch kulinarische Highlights und innovative Technik, wie leichte E-Bikes und Photovoltaikanlagen, locken zahlreiche Interessierte an.