Neuwied

RheinVokal Festival bringt musikalische Open-Air-Genüsse

Von Monteverdi bis Händel nach einem langen Corona-Lockdown: Das Festival RheinVokal lockt mit Neuer und Alter Musik im Sommer an den Mittelrhein. Wie die Organisatoren am Freitag in Neuwied mitteilten, sind zwischen dem 25. Juni und 29. August 18 Konzerte in elf Städten und Gemeinden geplant.