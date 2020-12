Archivierter Artikel vom 24.03.2020, 12:10 Uhr

Worms

„RheinRadeln“ wegen Coronavirus auf September verschoben

Der Raderlebnistag „RheinRadeln“ zwischen Worms und Oppenheim wird in diesem Jahr wegen der Coronakrise verschoben. Das teilten die Organisatoren am Dienstag mit. Der Startschuss falle am 27. September in Worms. Normalerweise finde das „RheinRadeln“ zwar immer am ersten Sonntag im Mai statt, das sei aber aufgrund der Entwicklung der Corona-Pandemie diesmal nicht möglich. Die Gesundheit aller Beteiligten stehe an erster Stelle.