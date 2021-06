Koblenz

Rheinland-Verband: Sasic soll DFB-Vizepräsidentin werden

Ex-Nationalspielerin Célia Sasic soll nach dem Willen des Fußballverbandes Rheinland DFB-Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball werden. Der Landesverband wird die zweimalige Europameisterin auf dem nächsten ordentlichen Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes zur Wahl vorschlagen. Dies habe das FVR-Präsidium unter Vorsitz von Walter Desch und in Anwesenheit des ehemaligen DFB-Präsidenten Theo Zwanziger auf seiner Sitzung am Montag in Koblenz einstimmig beschlossen, teilte der Verband am Dienstag mit.