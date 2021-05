Archivierter Artikel vom 01.04.2021, 12:10 Uhr

Boppard

Rheinland-Pfalz-Tag wegen Corona-Pandemie abgesagt

Der Rheinland-Pfalz-Tag in Boppard wird in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nun doch nicht gefeiert. Das teilten Ministerpräsidentin Malu Dreyer und der Bürgermeister der mittelrheinischen Stadt, Walter Bersch (beide SPD), am Donnerstag in Mainz mit. Gründe für die Absage des Landesfests seien unter anderem die „weiterhin sehr dynamische Lage der Pandemie-Entwicklung, die neuen Ausbrüche aufgrund der ansteckenderen Mutationen und steigende Inzidenzen“.