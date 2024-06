Rheinland-Pfalz-Tag 2025 in Neustadt an der Weinstraße

Anzeige

Mainz (dpa/lrs). Der nächste Rheinland-Pfalz-Tag findet vom 23. bis 25. Mai 2025 in Neustadt an der Weinstraße statt. Das teilten Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) am Freitag mit. Die pfälzische Weinbaugemeinde mit dem wichtigen Symbol der deutschen Demokratiebewegung, dem Hambacher Schloss, war schon 2010 Ausrichterin. Das Landesfest gibt es seit 1984. Zuletzt war die Kurstadt Bad Ems 2023 Gastgeberin.

«Der Rheinland-Pfalz-Tag ist das Landesfest von Rheinland-Pfalz, das in wunderbarer Weise Engagement und Lebensfreude verbindet», sagte Dreyer, die in Neustadt geboren wurde, einer Mitteilung zufolge. Das Fest biete Bürgerinnen und Bürgern «eine tolle Gelegenheit, ihr Land mit einer großen Demokratiegeschichte, einer vielversprechenden Zukunft und insbesondere mit einer ganz eigenen Identität zu erleben».

Oberbürgermeister Weigel kündigte an, dass die Stadt eine gute Gastgeberin des 38. Rheinland-Pfalz-Tags sein werde. «Wir freuen uns, dass wir die Feierlichkeiten anlässlich unseres 750-jährigen Stadtjubiläums mit dem Großereignis verbinden und das ganze Land zum Mitfeiern einladen können.»

Mitteilung